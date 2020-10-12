Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко випустив зі СІЗО двох опозиціонерів, але лише під домашній арешт. Вони розповіли журналістам, чим планують займатися далі.

Двох учасників зустрічі з Лукашенком випустили на свободу

Координатор опозиційного штабу Віктора Бабарика бізнесмен Юрій Воскресенський і директор IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевіч вийшли на свободу з білоруського СІЗО КДБ, про що повідомили в ефірі "Білорусь 1", як пише Tut.by.

До теми Лукашенко 4 години розмовляв з опозиціонерами в СІЗО: відео

Їм змінили запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Це сталося після багатогодинної зустрічі Олександра Лукашенка з опозиціонерами, яка саме в СІЗО й відбулася напередодні, 10 жовтня.

Нагадаємо, у зустрічі брали участь банкір Віктор Бабарико, його син Едуард, політтехнолог Віталій Шкляров, член президії Координаційної ради Лілія Власова, Юрій Воскресенський.

Лукашенко спілкувався з опозиціонерами, за його словами, щоб "почути думки всіх".

Але деталі бесіди ніхто так і не оприлюднив.

Чим планують займатися звільнені опозиціонери

Воскресенський заявив, що зустріч із Лукашенком відбувалася іноді з підвищенням голосу, але загалом конструктивно. Тепер же опозиціонер буде займатися підготовкою поправок до конституції Білорусі.

А також він шукатиме законний спосіб звільнити з ув'язнення людей, які "виявилися не настільки суспільно небезпечними для нашої країни, як здавалися на першому етапі".

Рабцевіч же повідомив, що планує займатися бізнесом, як і раніше, у співпраці з білоруським Парком високих технологій.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська, до слова, зауважила, що своїм візитом до СІЗО Лукашенко фактично визнав, що там сидять не "кримінальники", як він раніше переконував, а таки політичні в'язні.