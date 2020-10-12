Лукашенко несподівано випустив двох опозиціонерів зі СІЗО
Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко випустив зі СІЗО двох опозиціонерів, але лише під домашній арешт. Вони розповіли журналістам, чим планують займатися далі.
Двох учасників зустрічі з Лукашенком випустили на свободу
Координатор опозиційного штабу Віктора Бабарика бізнесмен Юрій Воскресенський і директор IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевіч вийшли на свободу з білоруського СІЗО КДБ, про що повідомили в ефірі "Білорусь 1", як пише Tut.by.
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Їм змінили запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Це сталося після багатогодинної зустрічі Олександра Лукашенка з опозиціонерами, яка саме в СІЗО й відбулася напередодні, 10 жовтня.
- Нагадаємо, у зустрічі брали участь банкір Віктор Бабарико, його син Едуард, політтехнолог Віталій Шкляров, член президії Координаційної ради Лілія Власова, Юрій Воскресенський.
Лукашенко спілкувався з опозиціонерами, за його словами, щоб "почути думки всіх".
Чим планують займатися звільнені опозиціонери
Воскресенський заявив, що зустріч із Лукашенком відбувалася іноді з підвищенням голосу, але загалом конструктивно. Тепер же опозиціонер буде займатися підготовкою поправок до конституції Білорусі.
- А також він шукатиме законний спосіб звільнити з ув'язнення людей, які "виявилися не настільки суспільно небезпечними для нашої країни, як здавалися на першому етапі".
Рабцевіч же повідомив, що планує займатися бізнесом, як і раніше, у співпраці з білоруським Парком високих технологій.
Що відбувається у Білорусі?Після виборів президента, у яких оголосили перемогу Лукашенка з понад 80% голосів, у Білорусі розпочалися наймасштабніші протести в історії.
Люди виходять на вулиці ще з 9 серпня, аби висловити невдоволення владою. Та ж невдоволених не слухає, а натомість розганяє мітинги силою.