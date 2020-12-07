Олександр Лукашенко вкотре пообіцяв перерозподіл владних повноважень у Білорусі. Окрім того, самопроголошений президент заговорив про "красиву демократичну схему" функціонування країни.

Якщо хтось у країні отримає додаткові повноваження, він також отримає підвищену відповідальність. Про це самопроголошений президент заявив під час наради про проєкти розвитку країни на 2021 рік, повідомляє пресслужба Лукашенка.

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У цьому випадку ось найдемократичніша схема, у всіх демократичних державах саме так: уряд вніс, парламент узгодив – якщо це закон, глава держави його підписує або відхиляє, якщо порушуються принципи, які встановлені на всебілоруських народних зборах,

– наголосив Лукашенко.

За словами самопроголошеного президента, принципи функціонування Білорусі на чергові 5 років встановлять саме під час народного з'їзду.

Точна дата наступних народних зборів наразі невідома. Ходять чутки, що вони можуть відбутися у січні 2021 року. Білоруська опозиція побоюється, що саме під час з'їзду Лукашенко може спробувати легітимізувати свою владу.

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