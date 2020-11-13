На тлі протестів у Білорусі з тамтешніх вишів почали відраховувати студентів, які виступали проти режиму Олександра Лукашенка. Тепер самопроголошений президент думає над тим, аби повернути їх на навчання.

Диктатор запевнив, що про це його просять батьки відрахованих студентів, повідомляє лояльний до Лукашенка телеграм-канал "Пул первого".

До теми Білорусь розкидується найрозумнішою молоддю, – журналістка про відрахування студентів

Самопроголошений президент зазначив, що доручив білоруському уряду та парламенту розробити механізм, який зробить це можливим.

Треба повернутися колись до цього питання та подивитися на цих відрахованих. Освіту отримають та, можливо, одумаються,

– вважає Лукашенко.

Зауважмо, що з Білоруського державного медичного університету відраховувати вигнали щонайменше 12 людей. Схожа ситуація і в Білоруській державній академії мистецтв.

Лукашенко про відрахованих студентів: дивіться відео

Протести студентів у Білорусі