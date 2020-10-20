Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав залякувати не лише протестувальників, але й своїх прихильників. За словами Лукашенка, опозиція порве їх на шматки.

Що сказав Лукашенко

На думку Лукашенка, сьогодні Білорусь потребує надійних та вірних своїй країні людей. Про це чинний самопроголошений президент заявив під час наради зі своїми соратники, повідомило БЕЛТА.

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Що стосується президента Білорусі, він за владу посинілими руками не тримається. Питання не в мені. Питання у вас: що буде з вами без мене?

– наголосив Лукашенко.

Чинний самопроголошений президент заявив, що у глибинці Білорусі люди працюють і "добувають хліб насущний", яким годують, зокрема, Мінськ. Однак дехто не розуміє, що таке країна, тому розхитує ситуацію у столиці.

Себе та своє оточення Лукашенко назвав "господарниками". Вони нібито турбувалися про добробут свого народу і прогледіли ту мить, коли варто було зайнятися ідеологічним просвітництвом білорусів.

Лукашенко також зізнався, що дуже хвилюється за своє оточення, з яким начебто може розправитися опозиція.

"Вам жити в цій країні. А що буде? Ви що думаєте, вони нас/вас пошкодують, ось вчорашні, ви бачили їх? Вони пошкодують? Так порвуть на шматки", – побідкався Лукашенко.

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