Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що більше не балотуватиметься в очільники держави. Про це він наголосив 10 жовтня на зустрічі з опозицією в СІЗО.

Лукашенко зазначив, що це його останній президентський термін. Про це в інтерв'ю порталу TUT.by розповів один з учасників зустрічі в СІЗО – координатор опозиційного штабу Віктора Бабарика Юрій Воскресенський.

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За словами опозиціонера, Лукашенко втомився від президентства, відтак дав обіцянку більше не брати участь в президентських виборах у Білорусі.

Він пообіцяв всім учасникам круглого столу, що наївся президентства, що це його останній термін. "Даю вам слово, хлопці",

– сказав чинний самопроголошений президент Білорусі.

Юрій Воскресенський також пригадав, що Лукашенко вважає, що будував Білорусь так, як це бачив. І тому не вважає, що робив щось погано.

Крім цього, сам звільнений з СІЗО член опозиції відзначив, що вірить обіцянці Лукашенко. "Все-таки в мене диплом антикризового керівника, я відчуваю такі моменти", – додав він.

Зверніть увагу. Лукашенко перебуває на посаді президента Білорусі вже шостий термін.

Зустріч Лукашенка з представниками опозиції в СІЗО: що відомо