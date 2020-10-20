Даю вам слово: Лукашенко пообіцяв більше не балотуватися в президенти
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що більше не балотуватиметься в очільники держави. Про це він наголосив 10 жовтня на зустрічі з опозицією в СІЗО.
Лукашенко зазначив, що це його останній президентський термін. Про це в інтерв'ю порталу TUT.by розповів один з учасників зустрічі в СІЗО – координатор опозиційного штабу Віктора Бабарика Юрій Воскресенський.
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За словами опозиціонера, Лукашенко втомився від президентства, відтак дав обіцянку більше не брати участь в президентських виборах у Білорусі.
Він пообіцяв всім учасникам круглого столу, що наївся президентства, що це його останній термін. "Даю вам слово, хлопці",
– сказав чинний самопроголошений президент Білорусі.
Юрій Воскресенський також пригадав, що Лукашенко вважає, що будував Білорусь так, як це бачив. І тому не вважає, що робив щось погано.
Крім цього, сам звільнений з СІЗО член опозиції відзначив, що вірить обіцянці Лукашенко. "Все-таки в мене диплом антикризового керівника, я відчуваю такі моменти", – додав він.
Зустріч Лукашенка з представниками опозиції в СІЗО: що відомо
- Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко 10 жовтня прибув до СІЗО КДБ. Там він провів зустріч з ув'язненими опозиціонерами.
- Серед них був і Віктор Бабарико, якого вважали одним з головних суперників Лукашенка на президентських виборах 2020 року.
- Згодом стало відомо, що Лукашенко випустив з СІЗО під домашній арешт двох опозиціонерів: координатора опозиційного штабу Віктора Бабарика бізнесмена Юрія Воскресенського і директор IT-компанії PandaDoc Дмитра Рабцевіча.