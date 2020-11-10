Олександр Лукашенко заявив, що приватні підприємства будуть ліквідовувати, якщо не створять профспілкові організації. Самопроголошений президент Білорусі дав бізнесу час до кінця 2020 року.

Влада підтримуватиме профспілки на всіх рівнях. Про це повідомили на сайті самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Якщо до кінця року приватні підприємства не створять профспілкові організації, ці приватні підприємства будуть ліквідовані,

– пригрозив політик.

Він додав, що влада "жартувати більше не буде". Лукашенко заявив, що видно, як "деякі повелися і взяли курс на знищення держави й державності", але його режим начебто "розбере" все за окремими напрямками.

"Хочеш бути членом профспілки – будь, не хочеш – будь ласка", – наголосив політик. Та додав: якби не було, в кожній компанії, приватній та державній, має бути профспілкова організація.

Зверніть увагу! Раніше Лукашенко заявив, що усіх протестувальників, які виступали проти нього, знайдуть. Вони будуть змушені відповісти за те, що начебто робили. Більше про протести в Білорусі читайте за посиланням.