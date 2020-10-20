Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що усіх протестувальників, які виступали проти нього, знайдуть. Вони будуть змушені відповісти за те, що робили.

Як повідомило місцеве видання БелТА, білоруські державні службовці вже працюють над пошуками. Лукашенко запевнив, що пошуки вже "дають певний ефект".

Цікаво Тихановська оголосила силовикам дедлайн для переходу на бік народу

За словами самопроголошеного президента, "люди погано, нахабно себе ведуть, вештаються по Мінську" Саме через це він нібито змінив тактику.

"Ми в спокійному режимі знайдемо кожного. Сучасні засоби дозволяють це робити, що ми, до речі, і робимо. І кожен відповість за свої діяння", – запевнив Лукашенко.

Я тут не погрожую. Ми в цьому напрямку працюємо,

– запевнив Лукашенко.

Чому у Білорусі спалахнули протести