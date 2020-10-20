Знайдемо кожного, аби відповіли за свої діяння, – Лукашенко пригрозив протестувальникам
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що усіх протестувальників, які виступали проти нього, знайдуть. Вони будуть змушені відповісти за те, що робили.
Як повідомило місцеве видання БелТА, білоруські державні службовці вже працюють над пошуками. Лукашенко запевнив, що пошуки вже "дають певний ефект".
Цікаво Тихановська оголосила силовикам дедлайн для переходу на бік народу
За словами самопроголошеного президента, "люди погано, нахабно себе ведуть, вештаються по Мінську" Саме через це він нібито змінив тактику.
"Ми в спокійному режимі знайдемо кожного. Сучасні засоби дозволяють це робити, що ми, до речі, і робимо. І кожен відповість за свої діяння", – запевнив Лукашенко.
Я тут не погрожую. Ми в цьому напрямку працюємо,
– запевнив Лукашенко.
Чому у Білорусі спалахнули протести
- Білоруси заявили, що на президентських виборах були масові фальсифікації. У державі оголосили, що переміг вибори Олександр Лукашенко. Насправді ж народ впевнений, що Лукашенка обігнала Світлана Тихановська.
- Люди масово вийшли на протести та страйки. Така ситуація триває вже третій місяць.
- Наразі вимоги у білорусів зрозумілі та, на їх погляд, прості: організувати нові, чесні вибори. Також люди вимагають звільнити політв'язнів.
- Річ у тім, що силовики затримали тисячі білорусів. Є і загиблі внаслідок жорстокого поводження ОМОНівців.