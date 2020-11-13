Лукашенко назвав протести в Білорусі неконституційним переворотом
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в Білорусі немає революції. А ситуацію в країні назвав спробою неконституційного перевороту.
Попри велику кількість протестувальників на вулицях Білорусі, Лукашенко переконаний, що революціонерів в країні немає. Про це повідомляє Інтерфакс-захід.
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"Ми однозначно оцінюємо події, які відбуваються після виборів в країні, як спробу неконституційного перевороту за лекалами, як кажуть, "кольорових революцій". Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів", – заявив Лукашенко.
Протести в Білорусі: останні події
- Протести у Білорусі спалахнули із новою силою після закінчення терміну ультиматуму, який опозиція висунула до влади – 25 жовтня.
- Продовж дня 8 листопада та ночі 9 листопада правозахисники нарахували понад тисячу затриманих на Марші народовладдя.
- 11 листопада невідомі в масках побили 31-річного активіста Романа Бондаренка. Через набряк мозку, численні черепно-мозкові травми, гематоми на синці лікарі не змогли врятувати життя чоловіка.
- 13 жовтня по всій Білорусі відбулись акції вшанування пам'яті Романа Бондаренка.
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