Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в Білорусі немає революції. А ситуацію в країні назвав спробою неконституційного перевороту.

Попри велику кількість протестувальників на вулицях Білорусі, Лукашенко переконаний, що революціонерів в країні немає. Про це повідомляє Інтерфакс-захід.

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"Ми однозначно оцінюємо події, які відбуваються після виборів в країні, як спробу неконституційного перевороту за лекалами, як кажуть, "кольорових революцій". Ніякою революцією тут не пахне, тому що просто немає революціонерів", – заявив Лукашенко.

Довідка. Мітинги у Білорусі тривають ще з початку серпня. Все через результати президентських виборів, де нібито перемогу отримав Олександр Лукашенко.

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