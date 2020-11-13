У Мінську 11 листопада невідомі у масках жорстоко побили активіста Романа Бондаренка. Життя 31-річному чоловікові врятували не вдалось. Лише 13 листопада на трагедію відреагував самопроголошений президент Білорусі. Лукашенко зазначив, що з загиблого хочуть зробити сакральну жертву.

Лукашенко розповів свою версію загибелі активіста

Про Бондаренка Лукашенко згадав під час спілкування з білоруськими та іноземними політичними оглядачами. Самопроголошений глава держави висловив співчуття родині Бондаренка і розповів свою версію подій. Про це інформує Белта.

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Лукашенко зазначив, що в одному з дворів зрізали червоно-білі стрічки. Місцеві мешканці вискочили і виникла бійка. Подзвонили у міліцію.

Коли вони під'їхали, як і завжди, всі розбіглись. А цей чи травмований був чи що… В нетверезому стані. Це визнано. Висновок сьогодні представив Слідчий Комітет. Вони виклали все. Він був п'яним,

– сказав Лукашенко.

Силовики начебто рятували Бондаренка

Після цього правоохоронці забрали Бондаренка з собою у відділ. Дорогою йому стало зле, розповів самопроголошений президент, і затриманому викликали швидку.

Незважаючи на висловлені співчуття, Лукашенко вважав доречним згадати про статистику: 4 загиблих у цей день у ДТП.

Скажіть, 2+1+1, окрім цієї смерті, – це що не загиблі люди? Загиблі. Ну, а чому про них ніхто сьогодні не говорить? А не треба, це нецікаво,

– зауважив політик.

З Бондаренка хочуть зробити сакральну жертву, – Лукашенко

Лукашенко вважає, що з Бондаренка хочуть зробити сакральну жертву. Раніше опозиція начебто хотіла зробити її зі Світлани Тихановської, проте не вийшло.

Самопроголошений глава держави дав доручення МВС зв'язатись з батьками загиблого активіста, оскільки "стрілки знову пробують перевести на карателів".