Він був у нетверезому стані, це визнано, – Лукашенко про загибель активіста Романа Бондаренка
У Мінську 11 листопада невідомі у масках жорстоко побили активіста Романа Бондаренка. Життя 31-річному чоловікові врятували не вдалось. Лише 13 листопада на трагедію відреагував самопроголошений президент Білорусі. Лукашенко зазначив, що з загиблого хочуть зробити сакральну жертву.
Лукашенко розповів свою версію загибелі активіста
Про Бондаренка Лукашенко згадав під час спілкування з білоруськими та іноземними політичними оглядачами. Самопроголошений глава держави висловив співчуття родині Бондаренка і розповів свою версію подій. Про це інформує Белта.
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Лукашенко зазначив, що в одному з дворів зрізали червоно-білі стрічки. Місцеві мешканці вискочили і виникла бійка. Подзвонили у міліцію.
Коли вони під'їхали, як і завжди, всі розбіглись. А цей чи травмований був чи що… В нетверезому стані. Це визнано. Висновок сьогодні представив Слідчий Комітет. Вони виклали все. Він був п'яним,
– сказав Лукашенко.
Силовики начебто рятували Бондаренка
Після цього правоохоронці забрали Бондаренка з собою у відділ. Дорогою йому стало зле, розповів самопроголошений президент, і затриманому викликали швидку.
Незважаючи на висловлені співчуття, Лукашенко вважав доречним згадати про статистику: 4 загиблих у цей день у ДТП.
Скажіть, 2+1+1, окрім цієї смерті, – це що не загиблі люди? Загиблі. Ну, а чому про них ніхто сьогодні не говорить? А не треба, це нецікаво,
– зауважив політик.
З Бондаренка хочуть зробити сакральну жертву, – Лукашенко
Лукашенко вважає, що з Бондаренка хочуть зробити сакральну жертву. Раніше опозиція начебто хотіла зробити її зі Світлани Тихановської, проте не вийшло.
Самопроголошений глава держави дав доручення МВС зв'язатись з батьками загиблого активіста, оскільки "стрілки знову пробують перевести на карателів".
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