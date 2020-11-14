Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав ідею збереження в Мінську переговорного майданчика для України й Росії щодо Донбасу. Але якщо ті країни не хочуть – то й не треба.

Лукашенко переконаний, що Мінськ – найкраще місце для переговорів щодо Донбасу між Україною та Росією. Особливо з логістичної точки зору. Про це самопроголошений президент Білорусі заявив ЗМІ, пише Белта.

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А де ви знайдете кращий майданчик? У Нур-Султан полетите? Це далеко. А тут – трикутник: Київ – Москва – Мінськ. Година – і ви тут, переговорили, розлетілися,

– сказав Лукашенко.

До того ж у Мінську можна обговорювати не тільки питання, пов'язані з Донбасом, а й "тристоронні відносини Білорусі, України й Росії".

З іншого боку, Лукашенко не виключає, що від мінського майданчика переговорів можна відмовитися.

"Ми вас усім необхідним забезпечуємо – домовляйтеся. Але якщо не хочете – не треба. Баба з воза – коням легше. Не хочете – не приїжджайте", – підсумував він.

У цій же розмові із журналістами, до слова, Олександр Лукашенко жорстко розкритикував Президента України Володимира Зеленського – за позицію щодо ситуації в Білорусі. А ще й пригрозив ввести санкції проти Києва.

Україна, нагадаємо, не визнала Лукашенка президентом Білорусі, а натомість підтримала позицію ЄС та протестувальників: вони звинувачують Лукашенка у фальсифікації результатів президентських виборів.