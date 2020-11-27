Лукашенко повідомив, що Україна активно "включилась у боротьбу" проти Білорусі у листопаді. Такі дані самопроголошений президент отримав від білоруських спецслужб.

У КДБ начебто є дані про розмови Кулеби та Мааса

Лукашенко вирішив оприлюднити дані Комітету державної безпеки щодо участі західних політиків в останніх подіях в Білорусі. Деталі самопроголошений глава держави повідомив під час зустрічі з колективом однієї з мінських лікарень, інформує Белта.

До теми Ми прогнозували такий крок, – Кулеба про санкції Білорусі проти України

У КДБ начебто є дані про розмови глави МЗС України Дмитра Кулеби з очільником німецького міністерства закордонних справ Гайко Маасом, яка стосується санкцій проти Мінська.

Ми втрачаємо наші можливості, не роблячи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв,

– процитував уривок з "розмови" Лукашенко.

Під Києвом є "штаб інформаційного впливу"

Самопроголошений глава Білорусі впевнений, що український народ добре ставиться до Білорусі, на відміну від влади. Остання навіть розгорнула під Києвом "штаб інформаційного впливу на Білорусь".

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