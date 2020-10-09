Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як нібито врятував опозиціонерку Світлану Тихановську від смерті. Лукашенко запевнив – її хотіли спалити, а він допоміг їй виїхати за кордон і дав гроші на проживання.

Лукашенко запевнив, що вороги хотіли підпалити штаб опозиціонерки, повідомляє телеграм-канал "Пул первого".

Цікаво Тихановська готова надати Лукашенку імунітет при зміні влади в Білорусі

Лукашенко нібито надіслав туди, до штабу, перевдягнутих силовиків. Саме вони, як ствердив самопроголошений президент, "взяли штаб під контроль" і не дали "статися біді".

Я зняв 120 людей з вулиць, які працювали по цих "відморозках" (протестувальниках – 24 канал), щоб не дати здійснити цей злочин,

– заявив Лукашенко.

За його словами, задум був – підпалити штаб і звинуватити владу. Лукашенко розповів, що Тихановська нібито просила Лукашенка про допомогу. Вона казала, що хоче виїхати з Білорусі.

"Ми розуміли, що може бути біда, і ми вивезли її в Литву до дітей. Вона сказала, що не має грошей. Ми взяли 15 тисяч доларів і їй віддали. Вона дякувала, плакала – вивезли", – наголосив самопроголошений президент.

Як ствердив Лукашенко, він навіть дав розпорядження посольству в Литві, аби Тихановській допомогли. "Зокрема, нову квартиру і так далі. Однак її швидко взяли під контроль спецслужби Литви", – завершив історію Лукашенко.

Наприкінці розповіді він підсумував, що тепер усі знають – "Тихановську не виганяли, вона сама хотіла виїхати".

Лукашенко розповів, як "врятував" Тихановську: відео

Довідка. Світлана Тихановська зранку 11 серпня 2020 року покинула Білорусь і виїхала до Литви, де вже перебували її діти. Вона попросила протестувальників зрозуміти її. Детальніше про те, де зараз опозиціонерка та що вона думає про ситуацію в Білорусії – читайте у матеріалах 24 каналу.