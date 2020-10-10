Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня прибув до СІЗО КДБ. Там він провів зустріч з ув'язненими опозиціонерами. Серед них був і Віктор Бабарико. Його вважали одним із головних суперників Лукашенка на президентських виборах 2020 року.

Зустріч тривала понад 4 години. Про це повідомляє TUT.BY.

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Мета візиту

Провладний телеграм-канал "Пул Першого" повідомив, що Лукашенко нібито хотів почути думку кожного. Зміст розмови сторони вирішили не розкривати. Однак поділилися менше ніж хвилинним відео зі спічу чинного самопроголошеного президента.

Не потрібно зациклюватись лише на конституції. Половина з вас – це юристи, наскільки я розумію. Конституцію на вулиці не напишеш. Я намагаюсь переконати не лише ваших прихильників, а й все суспільство, що на проблеми треба дивитись ширше,

– заявив Лукашенко.



Зустріч Лукашенка з опозиціонерами у СІЗО / Пул Першого

Хто був на зустрічі

Віктор Бабарико;

Едуард Бабарико;

Лілія Власова;

Юрій Воскресенський;

Віктор Шкляров;

Кирило Бадей (його участь на зустрічі наразі підтверджується).

Дивіться відео з зустрічі: