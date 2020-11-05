Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив декількох чиновників з ключових державних посад. Водночас він призначив їх своїми помічниками, яких закріпив за окремими регіонами країни.

До чого готується Лукашенко і як довго він може залишатися при владі, зважаючи на масові протести – розповів голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко для сайту 24 каналу.

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Що сталося?

Олександр Лукашенко 3 листопада звільнив з посад держсекретаря Ради безпеки Білорусі Валерія Вакульчика і заступника міністра внутрішніх справ країни Олександра Барсукова. Відповідні укази опублікували на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

Генерал-лейтенанта Валерія Вакульчика звільнили з військової служби в запас за віком, з правом носіння військової форми і знаків розрізнення. Його відрядили в Комітет державної безпеки Білорусі (КДБ), який той очолював майже 8 років. Крім того, Вакульчик став помічником Лукашенка – інспектором по Брестській області.

Генерал-лейтенанта міліції Олександра Барсукова також звільнили в запас за віком, з правом носіння форми і знаків розрізнення. Він став помічником Лукашенка по Мінську.

Раніше Лукашенко звільнив з посади міністра внутрішніх справ Білорусі генерал-лейтенанта міліції Юрія Караєва, який також став його помічником – по Гродненській області.

Що задумав Лукашенко?

Ігор Чаленко зазначає: низку останніх відставок можна пояснити тим, що, з одного боку, Лукашенко таким чином намагається зберегти вплив на своє оточення. З іншого – у нього все ж породжуються певні думки щодо можливого перевороту всередині країни і тому він таким чином намагається прибрати людей, які, ймовірно, можуть нести ризики для режиму.

Тому, коли Лукашенко відправляє людей в запас, але водночас залишає їм можливість носіння зброї, він дає сигнал, ніби режим залишається. Але, водночас, позбавляє їх оперативного управління взятими сферами. Тобто вони залишаються в статусі радників у конкретних регіонах, куди він їх призначив, таким чином намагаючись зберегти гарне обличчя при не дуже гарній ситуації.

Ми дійсно бачимо, що протести продовжуються, загальнонаціональний страйк посилюється і те, на що сподівався Олександр Григорович – що акції підуть на спад, цього не відбулося. Відповідно, зараз він хоче показати, що залишається головним обличчям свого режиму і не втратив ситуацію,

– пояснює експерт.

Водночас, можливо, буде дещо змінена тактика в тому числі і щодо мітингів – новий план дій, оскільки нинішній виявився абсолютно неефективним.

Що далі?

Тут є два шляхи, які сьогодні – абсолютно врівноважені з точки зору їхньої перспективності.

З одного боку, можуть прийти люди, новопризначені, які жорстко подавлять акції і візьмуть на себе відповідальність за такі дії.

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З іншого – це просто такі вже останні кроки диктатора. У нас коли, наприкрад, той же Віктор Ющенко завершував президентську каденцію, він намагався всіх людей, які були до нього якимось чином дотичні, нагородити званнями і максимально "прилаштувати". Цілком можливо, що зараз Лукашенко цим і займається. І, таким чином, просто бажає зберегти вплив на майбутнє, навіть якщо втратить безпосередню владу зараз.

Які шанси, що Лукашенко піде?

За словами експерта, не дивлячись на підтримку Москви, з кожним тижнем шанси на те, що Лукашенко залишиться, зменшуються. І, якщо ще тижні три тому ситуація була "50 на 50", то сьогодні міць протестів дійсно може повалити режим Лукашенка.

Це все починає дуже серйозно впливати на білоруську економіку. І, власне, через економіку можуть бути великі для нього проблеми і йому доведеться самому піти у відставку,

– пояснює Ігор Чаленко.



Лукашенко може піти у відставку через негативний вплив протестів на економіку / Фото Getty Images

Хто може зайняти пост президента Білорусі натомість?

Сьогодні про це говорити складно – ці обличчя "випірнуть" дещо пізніше. Можливо, буде щось на кшталт політичного дисидентського руху, який на сьогодні залишається в ув'язненні – Лукашенко відомий усуненням таким чином своїх конкурентів. Тому, цілком ймовірно, що країну очолять саме люди з цим бекграундом.

У нас у 90-х роках, в принципі, дисидентство було політичним квитком для потрапляння у владу. Як і, скажімо, у тій же Польщі,

– навів приклади експерт.

Ще один варіант розвитку подій – тут може зіграти й Росія і висунути "своїх" людей на заміну Лукашенкові. Такий собі план "Б" для того, щоб вберегти вплив на Білорусь.