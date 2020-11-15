Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко остаточно занурився у теорію змов та розповів про неймовріні вчинки країн-сусідів. Він вважає, що саме Україна, Литва та Польща стали причинами протестів в Білорусі.

Як запевнив Лукашенко, в Україні начебто навіть створили "центр з розкачки ситуації в Білорусі". Про це повідомило видання BELTA.

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За словами Лукашенка, з території України через кордон "пробралися кілька анархістів, які влаштували погроми та підпали". Він вважає, що Польща та Литва були проти перерахунку голосів, а виступали за проведення нових виборів.

Лукашенко пригрозив Україні санкціями. Заявив, що перекриє доступ українських товарів на євразійські ринки.

Їм не треба було ні легітимності, ні повторних виборів. Їм треба було зламати державний лад Білорусі, повернути Білорусь і зробити її провінцією Польщі. Ви подивіться на опозиційну символіку – біло-червоно-біла, а в Польщі яка?,

– обурливо сказав самопроголошений президент.

Він досі вважає, що переміг на президентських виборах. Саме тому й нібито не проводили перевірки голосів, адже тоді довелося б визнати легітимність Лукашенка на посту.

Довідка. У Білорусі спалахнули протести через результати президентських виборів. Білоруси вважають, що їх сфальсифікували. Детальніше – за посиланням.