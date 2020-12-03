Перший український президент Леонід Крачук прокоментував ситуацію у Білорусі. Він переконаний, що закликати Олександра Лукашенка зупинити насильство – марно. А допомогти розв'язати кризу, що склалася у країні, повинна міжнародна спільнота.

Те, що зараз відбувається у Білорусі – це людська та політична трагедія. Таку думку Кравчук висловив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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На його думку, Лукашенко за 26 років при владі перетворився у саму владу. "Людського в ньому фактично не залишилося. Він увесь зітканий із влади. Тому він не може усвідомити себе без неї", – вважає Кравчук.

Він втрачає усе людське, а сприймає лише адміністративно-владне. Для нього люди – це матеріал для керування, а не громадяни, які є джерелом влади,

– додав він.

Кравчук також прокоментував вплив Росії на білоруського диктатора. Він підкреслив, Лукашенко вірив і вірить, що Кремль завжди допоможе йому особисто, а не Білорусі, і цим він скористається у критичних ситуаціях, що, власне, ми і бачимо сьогодні.

"Ось ці два моменти і зробили з нього керівника, який втратив людські якості гуманності, добра та поваги, співчуття до людей", – підкреслив перший український президент.

Путін підтримуватиме Лукашенка, – Кравчук

Кравчук переконаний, що наразі закликати Лукашенка до чогось чи переконувати в чомусь – немає сенсу. До того ж, у нього, окрім адміністративно-диктаторського, з'явився ще страх та бажання покарати тих, хто виступив проти нього.

Я думаю, тут може спрацювати лише одне (на що не варто сподіватися) – щоб Росія офіційно заявила і відмовилась від будь-якої допомоги Лукашенку,

– додав політик.

Проте, на його думку, цього не станеться, адже Путін підтримуватиме білоруського диктатора. Допоможуть лише спільні зусилля міжнародної спільноти, зокрема України.

"Повинен бути тиск на Росію паралельно із тиском на Білорусь. Тиск на Росію може допомогти і Україні зупинити війну на Донбасі і будувати мирне життя в усіх регіонах України", – запевнив Кравчук.

Важливо! Ймовірно, що Лукашенко втрачає контроль над власними спецслужбами. Про конфлікт в оточенні Лукашенка, за інформацією ЗМІ, свідчать записи телефонних розмов.