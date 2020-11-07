Олександр Лукашенко 7 листопада відкрив першу атомну електростанцію в Білорусі. Самопроголошений президент назвав цю подію історичним моментом, адже Білорусь стала ядерною державою. Проти запуску АЕС виступала сусідня Литва.

Вранці 7 листопада Лукашенко прибув в Островець, де оглянув територію станції з вертольота. Про це повідомили у наближеному до пресслужби самопроголошеного президента телеграм-каналі "Пул Першого".

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Згодом почалася церемонія підключення першого енергоблоку БелАЕС до об'єднаної енергосистеми країни, в якій Лукашенко взяв участь, пише БелТА.

Все так буденно, наче метро побудували. Історичний момент – країна стає ядерною державою,

– заявив політик.

На урочистостях, крім білоруських офіційних осіб, були присутні також державний секретар Союзної держави Григорій Рапота, генеральний директор "Росатому" Олексій Лихачов та посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.