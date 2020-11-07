Білорусь стає ядерною державою, – Лукашенко на відкритті першої у країні АЕС
Олександр Лукашенко 7 листопада відкрив першу атомну електростанцію в Білорусі. Самопроголошений президент назвав цю подію історичним моментом, адже Білорусь стала ядерною державою. Проти запуску АЕС виступала сусідня Литва.
Вранці 7 листопада Лукашенко прибув в Островець, де оглянув територію станції з вертольота. Про це повідомили у наближеному до пресслужби самопроголошеного президента телеграм-каналі "Пул Першого".
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Згодом почалася церемонія підключення першого енергоблоку БелАЕС до об'єднаної енергосистеми країни, в якій Лукашенко взяв участь, пише БелТА.
Все так буденно, наче метро побудували. Історичний момент – країна стає ядерною державою,
– заявив політик.
На урочистостях, крім білоруських офіційних осіб, були присутні також державний секретар Союзної держави Григорій Рапота, генеральний директор "Росатому" Олексій Лихачов та посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.
Що відомо про цю АЕС?Білорусь веде будівництво АЕС біля міста Островець в Гродненській області, за 50 кілометрів від Вільнюса. Споруджують її за російським проєктом "ВВЕР-1200". Станція складатиметься з двох енергоблоків потужністю 1 200 МВт кожен. Генпідрядником будівництва є група ASE. Перший енергоблок запустили 20 серпня. Ввести його в експлуатацію хочуть у першому кварталі 2021 року. Введення другого блоку планують на 2022 рік.
Литва вважає АЕС загрозою національній безпеці. Країна закликала припинити будівництво станції, поки вона не пройде всі тести, запропоновані ЄС. Згодом Литва заявила про відмову купувати електрику в Білорусі.
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