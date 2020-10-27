Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав вищі заклади освіти відрахувати студентів, які виходять на протести в країні.

Лукашенко вважає, що ті позбавляються права бути студентами. Тому він закликав відправити їх в армію або на вулицю, передає видання TUT.BY в телеграмі.

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За його словами, якщо студенти прийшли вчитися, то вони мають вчитися. "А хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції – він позбавляється права бути студентом", – заявив Лукашенко.

Тож він попросив виші відрахувати таких студентів та відправити їх в армію або на вулицю.

До слова, раніше Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" пообіцяв студентам, яких відрахували з білоруських вишів через участь у протестах, допомогти вступити в українські університети. Більше про це – читайте тут.

Протести студентів у Білорусі

Раніше студенти різних університетів вийшли на протести у центрі Мінська. Кілька сотень студентів зібралися біля ЦУМу і вирушили у бік площі Перемоги. Проте, одну з колон студентів розігнали силовики, почалися затримання.

Загалом до страйку долучилися студенти:

Білоруського державного медичного університету;

Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки;

Мінського державного лінгвістичного університету;

Білоруського державного університету культури й мистецтв.

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