Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед лікарями у Могильові. Він їм пообіцяв, що битиметься за країну "до останнього омонівця та лікаря".

Лукашенко також додав, що у нього, крім Білорусії, нічого немає. Про зустріч мовиться на сайті телеканалу СТВ.

Увага Тихановська звинуватила ЄС у занадто повільній реакції щодо подій в Білорусі

"Поки останній омонівец і лікар справді не скажуть: "Все, Лукашенко, ти свою справу зробив", – до тих пір я буду битися за цю країну", – заявив самопроголошений президент до лікарів.

Він додав, що ніхто не повинен думати, що Лукашенко склав руки і пішов. Він цього робити не збирається, бо у нього нічого немає, крім Білорусі.

Обіцянки Лукашенка

До того ж він пообіцяв лікарям, що вони все вирішуватимуть. А також, що людям не варто вірити "чуткам" про Лукашенка.

Все будете вирішувати ви. Обіцяю вам, все будете вирішувати ви. Нікому не вірте, що Лукашенко там конституцію під себе робить,

– додав Лукашенко.

Також він вкотре підкреслив, що його позиція – незмінна. Він закликав "жити дружно" та зберігати країну "чого б це не коштувало".

Зверніть увагу! Вже понад 4 місяці білоруси вимагають відставки самопроголошеного президента. У столиці країни відбуваються регулярні акції протестів. Втім силовики продовжують затримувати демонстрантів. Детальніше про ситуацію у Білорусі – читайте тут.