Лукашенко пообіцяв, що не віддасть Білорусь: на цей раз "погрожував" лікарям
Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед лікарями у Могильові. Він їм пообіцяв, що битиметься за країну "до останнього омонівця та лікаря".
Лукашенко також додав, що у нього, крім Білорусії, нічого немає. Про зустріч мовиться на сайті телеканалу СТВ.
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"Поки останній омонівец і лікар справді не скажуть: "Все, Лукашенко, ти свою справу зробив", – до тих пір я буду битися за цю країну", – заявив самопроголошений президент до лікарів.
Він додав, що ніхто не повинен думати, що Лукашенко склав руки і пішов. Він цього робити не збирається, бо у нього нічого немає, крім Білорусі.
Обіцянки Лукашенка
До того ж він пообіцяв лікарям, що вони все вирішуватимуть. А також, що людям не варто вірити "чуткам" про Лукашенка.
Все будете вирішувати ви. Обіцяю вам, все будете вирішувати ви. Нікому не вірте, що Лукашенко там конституцію під себе робить,
– додав Лукашенко.
Також він вкотре підкреслив, що його позиція – незмінна. Він закликав "жити дружно" та зберігати країну "чого б це не коштувало".
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