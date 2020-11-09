Лукашенко влаштовує терор, за який понесе відповідальність, – Тихановська
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська пригрозила самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку покаранням. За її словами, Лукашенко відповідатиме за терор у країні.
Опозиціонерка підкреслила, що народ вже ніколи не повірить тим, хто посмів підняти на нього руку і відібрати голос. Про це вона сказала у відеозверненні, повідомляє 24 канал.
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Тихановська наголосила, що у влади Лукашенка "нічого не вийде". А люди, які б'ють білоруських протестувальників, на її думку, не гідні зватися білорусами. Натомість опозиціонерка зазначила, що білоруси – герої.
Вона подякувала протестувальникам за мужність і силу волі. Також лідерка опозиції пояснила, що "цей шлях вимагає жертв від кожного з нас, і зараз легко впасти духом".
Але кожен раз, коли я не вірила, що зможу продовжувати боротьбу, ви давали мені зрозуміти, що разом ми можемо все. Так, наш шлях до свободи виявився марафоном, але ми вже не зійдемо з дистанції. Режим необоротно закопує себе в злочинах і боргах. Він влаштовує терор, за який понесе відповідальність,
– підсумувала Тихановська.
Наостанок вона закликала білорусів берегти один одного, підтримувати й допомагати.
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- Загалом У Білорусі на акціях у неділю затримали понад 1000 осіб.
- Протести у Білорусі спалахнули із новою силою після закінчення терміну ультиматуму, який опозиція висунула до влади – 25 жовтня.
- Найчастіше на марші виходили жінки, студенти та люди з інвалідністю.
- Згодом Лукашенко заявив, що студентів-протестувальників відраховуватимуть з університетів.
Відеозвернення Світлани Тихановської: дивіться відео
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