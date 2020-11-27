Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше від початку пандемії з’явився на публіці у респіраторі. Він відвідав у Мінську лікарню для хворих з COVID-19.

До цього Лукашенко ставився до пандемії COVID-19 зневажливо і усіляко висміював її. На різноманітних масових зібраннях, учасником яких був Лукашенко, його жодного разу не помічали у масці чи респіраторі. Фото та відео з Лукашенком у лікарні поширюють білоруські телеграм-канали, передає 24 канал.

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Так, самопроголошений білоруський лідер побував навіть у червоній зоні лікарні. Ось там якраз респіратор, стягнутий на підборіддя, він врешті одягнув правильно. Щоправда, у порівнянні з медиками, благенький захист Лукашенка залишав бажати кращого.

По очах бачу, що нова людина. Всі в цих комбінезонах, а я вже по 10 разів з усіма привітався. Тут ти лікуєш людей?

– звернувся він до жінки-медика.

На це лікарка відповіла, що вони перебувають у червоній зоні. Після цих слів Лукашенко натягнув маску, взяв рукавички та сказав: "Ну, показуй, ​​як ти лікуєш".



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Як видно з короткого відео, Лукашенко знехтував відразу декількома правилами носіння маски: зрушив її на підборіддя, а після повернув на місце, торкаючись передньої поверхні необробленими антисептиком руками.

Лукашенко у червоній зоні лікарні для хворих на коронавірус у Мінську: відео

"Страйк – не по-нашому"

Під час візиту у лікарню Лукашенко також поспілкувався із пацієнтами Один із них зізнався, що вже хоче на роботу.

На це Лукашенко зухвало пожартував:

Та яка робота? Страйк же!

Хворий поспішив відповісти, що не підтримує страйк.

"Кажу вам, ці люди, які перехворіли, вже ніколи страйкувати не будуть", – сказав Лукашенко медикам.



Лукашенко поруч із хворими

Лукашенко поспілкувався з пацієнтами коронавірусної лікарні: відео

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