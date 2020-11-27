Лукашенко вперше з’явився на публіці у респіраторі та пожартував про страйк: фото та відео
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше від початку пандемії з’явився на публіці у респіраторі. Він відвідав у Мінську лікарню для хворих з COVID-19.
До цього Лукашенко ставився до пандемії COVID-19 зневажливо і усіляко висміював її. На різноманітних масових зібраннях, учасником яких був Лукашенко, його жодного разу не помічали у масці чи респіраторі. Фото та відео з Лукашенком у лікарні поширюють білоруські телеграм-канали, передає 24 канал.
Пригадайте Лукашенко оголосив про перемогу Білорусі над коронавірусом
Так, самопроголошений білоруський лідер побував навіть у червоній зоні лікарні. Ось там якраз респіратор, стягнутий на підборіддя, він врешті одягнув правильно. Щоправда, у порівнянні з медиками, благенький захист Лукашенка залишав бажати кращого.
По очах бачу, що нова людина. Всі в цих комбінезонах, а я вже по 10 разів з усіма привітався. Тут ти лікуєш людей?
– звернувся він до жінки-медика.
На це лікарка відповіла, що вони перебувають у червоній зоні. Після цих слів Лукашенко натягнув маску, взяв рукавички та сказав: "Ну, показуй, як ти лікуєш".
Лукашенко розглядає рентген легенів хворого на коронавірус
Як видно з короткого відео, Лукашенко знехтував відразу декількома правилами носіння маски: зрушив її на підборіддя, а після повернув на місце, торкаючись передньої поверхні необробленими антисептиком руками.
Лукашенко у червоній зоні лікарні для хворих на коронавірус у Мінську: відео
"Страйк – не по-нашому"
Під час візиту у лікарню Лукашенко також поспілкувався із пацієнтами Один із них зізнався, що вже хоче на роботу.
На це Лукашенко зухвало пожартував:
Та яка робота? Страйк же!
Хворий поспішив відповісти, що не підтримує страйк.
"Кажу вам, ці люди, які перехворіли, вже ніколи страйкувати не будуть", – сказав Лукашенко медикам.
Лукашенко поруч із хворими
Лукашенко поспілкувався з пацієнтами коронавірусної лікарні: відео
Тим часом В ЄС Лукашенка порівняли із венесуельським диктатором Мадуро
Заяви Лукашенка про коронавірус:
- Коли в Україні вводили перший локдаун, а світ вперше стикався з потужною першою хвилею COVID-19, Лукашенко жартував, що коронавірус слід лікувати горілкою, сауною і трактором.
- Після цього він заговорив про ще одні "ліки" – спорт.
- На цьому Лукашенко не зупинився і далі порадив білорусам лікуватися сметанним маслом і частіше виходити на вулицю.
- Різко його погляди змінилися восени, коли Білорусь закрила кордони через коронавірус. Хоча є підозри, що кордони Мінськ закрив на тлі масштабних протестів, що вирують у країні.
Поділитися новиною