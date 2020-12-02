Режим Олександра Лукашенка починає давати тріщину. Вірогідно, що самопроголошений президент Білорусі втрачає контроль над власними спецслужбами.

Про конфлікт в оточенні Лукашенка свідчать опубліковані записи телефонних розмов. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

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Оточення Лукашенка хворіє на COVID-19

Нещодавно блогер Nexta опублікував фрагмент телефонної розмови між людьми, чиї голоси були схожі на прессекретарку Лукашенка Наталію Ейсмонт і його радника Миколу Латишонка. З розмови можна було дізнатися, що голова адміністрації самопроголошеного президента Ігор Сергієнко вже місяць не приходить на роботу.

Все тому, що політик хворіє на коронавірус. Його навіть під'єднали до апарату ШВЛ. Водночас, бувши вже хворим, Сергієнко брав участь в нараді за участю Лукашенка. При цьому він не одягав маску, аби не розізлити самопроголошеного президента.

Прессекретарка Лукашенка заявила, що сама підхопила COVID-19 від Сергієнка.

У Білорусі не вперше "зливають" телефонні розмови

Це не перший випадок, коли в Білорусі публікують телефонні розмови людей з оточення Лукашенка.

19 листопада на блозі Nexta з'явився запис розмови голови федерації хокею Дмитра Баскового і колишнього чемпіона світу з кікбоксингу Дмитра Шакути. Вони обговорювали смерть 31-річного опозиціонера Романа Бондеренка, якого побили у відділку міліції.

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Записи розмов поширюють спецслужби

За даними видання, мало ймовірно, що записи телефонних розмов "зливають" західні спецслужби. Адже політка Заходу щодо режиму Лукашенка не вказує на рішучу готовність до дій, які б загострили конфлікт.

До цього могла б бути причетною Росія, однак удар по прессекретарці Лукашенка – надто дрібна справа для Кремля. Крім того, ексначальники білоруського КДБ зараз працюють в Росії. Вони могли б "злити" розмови вже давно, якби цього хотів Кремль.

Найбільш вірогідна версія витоку записів – це внутрішній конфлікт у Мінську. Білоруські спецслужби, ймовірно, намагаються змінити оточення Лукашенка.

Якщо за операцією стоять спецслужби Білорусі, то, за даними видання, це означає, що самопроголошений президент втрачає контроль над своїми службами.