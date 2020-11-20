Олександр Лукашенко переконаний, що в Києві нібито діє центр американських спецслужб. Самопроголошений президент Білорусі запевняє, що наявність центру підтвердила розвідка.

На зустрічі з працівниками заводу "Гомсільмаш" Олександр Лукашенко поскаржився, що його режим "зараз мучать". Про це повідомляє Белта.

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"Почали з "бліцкригу", квіточки та інше, радикалізація, страйки. Не пішли робітники. А що робити, а як підтримати протестні настрої, як далі рухатися? Дворові території", – розповів самопроголошений президент.

Так звані дворові території він назвав можливими осередками громадянської війни навесні 2021 року.

Також Лукашенко побідкався, що проти нього працюють найпотужніші спецслужби світу.

США – вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили,

– заявив політик.

Як доказ він навів свідчення білоруської та російської розвідки. Однак Лукашенко переконаний, що місцевих у цих спецслужбах немає, лише розумні, талановиті, здібні американці.

Зверніть увагу! Раніше Лукашенко шукав ворогів серед жителів Мінська. У столиці визначили території, які начебто схильні до впливу "деструктивно налаштованих громадян". А режим самопроголошеного президента заявив, що "концентруватиме там свої зусилля".