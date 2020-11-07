Олександр Лукашенко назвав вибори в Сполучених Штатах "позориськом і знущанням з демократії". Самопроголошений президент дорікнув міжнародним організаціям в тому, що вони вимагали проведення повторних виборів у Білорусі, а у США – побояться.

Вибори президента США прокоментував і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БелТА.

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Оплот демократії. Ви подивіться, що робиться з цими виборами (у США – 24 канал). Це ж ганьбище, знущання з цієї демократії. Але такої ганьби, такого приниження американців... Треба було потренуватися, щоб створити,

– зазначив Лукашенко.

Він вважає, що вимагати проведення повторних виборів потрібно не у Білорусі, а у США. Однак самопроголошений президент сумнівається, що міжнародні організації здатні на таку реакцію. Але впевнений, що повторні вибори там слід вимагати негайно. Тому що у країні порушили все, навіть внутрішнє законодавство.

"Вони (спостерігачі – 24 канал) стоять за стінкою і намагаються через скло щось розглянути. Приносять картонки і заклеюють скло, і поліцейські стоять. У деяких штатах крок вліво, крок вправо – "викинемо", – додав політик. Та порівняв це зі ситуацією у Білорусі, де спостерігач начебто "стоїть над столом і дивиться, куди який бюлетень хто поклав. І всі говорять, що погано".

Він також висловився щодо країн, у яких також тривають протести через незгоду з владою. Лукашенко заявив, що акції протесту як бумеранг, який повертається до самих протестувальників.

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Зверніть увагу! Президентські вибори у Сполучених Штатах відбулися у вівторок, 3 листопада. Підрахунок голосів досі триває. Наразі лідирує кандидат від демократів Джо Байден – у нього 253 голоси. Натомість у Дональда Трампа 214. Більше про вибори у США читайте за посиланням.



Щодо ситуації у Білорусі, то там вже 3 місяці тривають протести. Люди продовжують виходи на вулиці, виявляють незадоволення результатами виборів та режимом Лукашенка загалом. Більше про це – тут.