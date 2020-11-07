Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до Литви та Польщі. Він, зокрема, закликав їх припинити конфронтаційну риторику та повернутися до діалогу.

Що сказав Лукашенко керівництву Литви

Відповідна заява Лукашенка пролунала під час відвідин БелАЕС. Зокрема, звертаючись до Литви, політик закликав керівництво цієї країни жити дружно та працювати разом, передає БЕЛТА.

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Наші народи колись були в одній державі, нормально жили, та й досі нормально жили. Ні, на рівному місці влізли в наш город. Ну, добре, якщо ви зрозуміли, що помилилися, йдіть з нашого городу, давайте разом будемо працювати: ви у своєму городі, ми – у своєму,

– зазначив Лукашенко.

Також він закликав Литву разом виробляти електроенергію, продавати її та обмінюватися електроенергією.

"Ми – ж сусіди, а сусідів не вибирають", – констатував політик.

Заява Лукашенка щодо керівництва Польщі

Водночас Лукашенко згадав, як свого часу Євросоюз виступав проти будівництва станції в Білорусі та переконував, що це небезпечно. На його переконання, робили вони так, бо бояться конкуренції.

"Їм не потрібна ця станція, як і не потрібна мирна, спокійна Білорусь. Ви вже, напевно, через два місяці після боїв у Мінську зрозуміли, чого вони хочуть. Там уже за кордоном "урядів", створених для Білорусі, – у п'ять разів більше, ніж цих енергоблоків. Вони нами вже "керують" звідти", – переконує самопроголошений президент.

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На цьому тлі він звернувся до польського керівництва зі словами, що нічого в них не вийде.

Ми не станемо на коліна. Ми відповімо, навіть якщо залишимося одні в оточенні, ми відповімо. Думаю, вони це зрозуміли. Нумо працювати разом, ми – готові відкрито співпрацювати,

– підсумував Лукашенко.

Зауважимо! Взаємини Білорусі та Литви з Польщею завжди були напруженими. Зокрема, через те, що вони як країни Євросоюзу не підтримують диктатуру Лукашенка. Загострилися ситуація після початку протестів. Сьогодні як Литва, так і Польща підтримують обраного білоруського президента Світлану Тихановську. Водночас перша вже запровадила санкції проти Мінська, а друга планує це зробити найближчим часом.