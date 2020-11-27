Олександр Лукашенко заявив, що не буде президентом Білорусі після прийняття нової Конституції. Водночас він підкреслив важливість роботи над змінами щодо Основного закону, щоб не дозволити наступному керівнику розвалити країну.

Він запропонував скорегувати в новій Конституції повноваження президента. Про це самопроголошений президент заявив на зустрічі з колективом однієї з лікарень Мінська, повідомляє БЕЛТА.

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Лукашенко підкреслив, що Казахстан, Росія та Білорусь мають серйозні та жорсткі Конституції. За його словами, в Білорусі від рішення президента залежить все й "не дай боже прийде людина і захоче розв'язати війну".

Я прихильник нової Конституції не тому, що демократію якусь треба. Незнайомому президенту таку Конституцію віддавати не можна, буде біда,

– заявив Лукашенко.

Він наголосив на створенні вигідного для країни Основного закону, щоб потім "держава не обвалилася". Також він виступив проти створення політичних партій, але змириться, якщо народ за це проголосує, адже "ніяку Конституцію під себе він не робить".

Що відомо про зміни до Конституції Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав говорити про зміни до Конституції ще до початку масових протестів в країні.

У червні він сказав, що зміни в білоруську Конституцію можуть внести в доступному майбутньому, маючи на увазі 2 роки. Водночас навесні він говорив, що новий Основний закон можуть прийняти протягом найближчих 5 років.

Вже у вересні 2020 року він заявив, що "наступні президентські вибори в Білорусі пройдуть за новою Конституцією".

Зверніть увагу! У Білорусі 9 серпня оголосили результати президентських виборів, перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко. Проте білоруси та міжнародна спільнота переконані, що результати голосування сфальсифіковані. Зрештою громадяни країни почали виходити на масові протести, які тривають досі, більше – читайте тут.