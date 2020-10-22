Премія та додатковий вихідний: Лукашенко збирає людей на провладний мітинг, – ЗМІ
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко планує провести мітинг на підтримку чинної влади. У Білорусі почали масово збирати людей, зокрема, робітникам підприємств обіцяють премії та додатковий вихідний.
У ЗМІ потрапляють сотні повідомлень від працівників державних підприємств та організацій. Зокрема, видання "Наша Ніва" в телеграмі опублікувало повідомлення від користувачів, які розповіли як свої історії, так і рідних та знайомих.
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Робітників зганяють до Мінська підтримати Лукашенка. Деяким обіцяють премії у 50 білоруських рублів та додатковий вихідний. Повідомлення від користувачів:
- "З хлібзаводу у Вілейці запропонували поїхати на "подію", обіцяли заплатити".
- "Працюю на ЗЛіН (Завод лиття та нормалей – 24 канал), збирають по 3 людини з цеху, щось близько 50 з заводу. Обіцяють два відгули, з Гомеля ніби повний ранковий поїзд збираються відправити на мітинг 25 жовтня".
Крім цього, працівники деяких заводів та організацій відзначають, що людей примусово змушують брати участь у провладних мітингах. Зокрема, погрожують звільненням або навпаки позбавленням премій.
- "Лінгвогуманітарний коледж Мінськ. Сказали, що всі співробітники мають бути на провладному мітингу.
- "З Вітебська 90 людей з СІЗО їдуть 25 жовтня примусово.
Для організації заходу збираються пустити достаткові потяги та автобуси з обласних центрів. За даними ЗМІ, захід має пройти 24 та 25 жовтня. На одному з мітингів має виступити і сам Лукашенко.