Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче посилити роботу народних дружин та мобільних загонів у країні. Він хоче підсилити їх склад колишніми військовиками та афганцями. Ба більше – навіть озброїти цих людей.

Таку заяву Лукашенко зробив під час призначення своїх нових помічників у Гродненській і Брестській областях, а також у Мінську. Про нову заяву Лукашенка пише БЕЛТА.

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Нам треба не формальною зробити роботу народних дружин. Вони почали працювати, але ще в повну силу не розгорнулися. Дружини повинні стрепенутися і захищати. Не треба країну, ми з вами – генерали та інші люди, ОМОНівці, внутрішні війська, армія – забезпечимо захист країни. Нехай забезпечать захист своїх будинків,

– сказав Лукашенко.

Він порівняв ситуацію у Білорусі з нещодавніми подіями у Киргизстані. Так, самопроголошений президент сказав, що там коївся справжній хаос, впорядкувати який спромоглися саме народні дружини.

Лукашенко наголосив, що в мобільні загони варто залучати колишніх військовослужбовців.

"Подивіться, скільки звернень від колишніх військовослужбовців, афганців. Скільки мужиків, а жінок – ще більше, ніж чоловіків. (Пишуть – 24 канал) візьміть нас, ми будемо в дружинах, ми будемо в загонах, ми багато чого можемо! Чому не залучити нам, аж до озброєння, в ці летючі загони колишніх військовослужбовців? Вони можуть нам здорово допомогти", – додав Лукашенко.

Лукашенко про народні дружини: відео

Він зазначив, що кожна людина має "відчути, що захищає свою сім’ю і свою землю".

Від чого народні дружини мають захищати Білорусь? Вочевидь, від протестувальників та страйкарів, які вже майже 3 місяці поспіль виступають проти переобрання Лукашенка президентом.



Нещодавно Лукашенко сказав, що в Білорусі ведеться вже не інформаційна, а терористична війна. Саме так він висловився про страйкарів і наголошував: з цим у державі боротимуться.

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