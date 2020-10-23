Щороку Олександр Лукашенко збирає чималий врожай картоплі з власного городу. Ним самопроголошений президент Білорусі ділиться найближчим оточенням та навіть очільником Кремля Володимиром Путіним. Однак 2020 рік став виключенням.

Частину врожаю картоплі Лукашенко віддав ОМОНівцям. Про це повідомляє "Радыё Свабода".

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Водночас на тлі політичних подій у Білорусі державні телеканали Білорусі не показували, що відбувається на городі Лукашенка. Попри це, журналісти дізналися, що частина врожаю картоплі, яку сім'я Лукашенка зібрала на своїй ділянці, пішла спецпризначенцям ОМОНу.

Як Лукашенко раніше збирав врожай

У минулі роки зокрема демонструвалися сюжети, як там працював "кавуновий десант" дівчат із протокольної служби, а високопосадовці збирали картоплю.

Раніше свою картоплю Лукашенко возив до Москви своєму колезі Володимиру Путіну, дарував журналістам зі свого пулу, ділився з найближчим оточенням.



Лукашенко з сином збирають врожай / Фото "Радыё Свабода"

Що зараз відбувається у Білорусі

Протести у Білорусі почалися ще 9 серпня і стали відповіддю на фальсифікацію президентських виборів. Вже з перших днів силовики ОМОНу вдалися до жорстких затримань мітингувальників.

Попри обурення білорусів та невизнання виборів світовою спільнотою, Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію та став самопроголошеним президентом.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

18 жовтня у Білорусі пройшов "Партизанський марш" під час якого, за даними правозахисників, затримали не менше 230 осіб.

При цьому в Мінську силовики розганяли протестувальників за допомогою спецзасобів, зокрема, міліціонери стріляли гумовими кулями в повітря.

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