Лукашенко зізнався, що особисто наказав розганяти протестувальників: пояснив, чому
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам наказував силовикам розігнати протестувальників в Мінську 25 жовтня. Крім цього, він назвав причину такого вчинку.
Таку заяву Лукашенко зробив у ефірі телеканалу "Білорусь 1". І сказав, що протестувальники хотіли "захопити центр".
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Він зізнався, що це був його наказ – розігнати протестувальників на вулиці Орловській у столиці Білорусі. Він робив це нібито з благою метою.
Це був мій наказ, щоб убезпечити людей,
– заявив Лукашенко.
"Невдала спроба захопити центр"
За його словами, коли демонстрантам не вдалося захопити центр, вони пішли в спальні райони й кинулися розкривати квартири інших людей. Тоді він і віддав наказ. Щобільше, цих людей він назвав п'яним, збожеволілим, проколотий наркотиками й пропитим натовпом.
"Почали розкривати квартири, кинулися в ці квартири, довелося з них витягувати цих наркоманів. Це не нормально, це не терпимо", – заявив Лукашенко.
Що відомо про акцію у Мінську 25 жовтня
- 25 жовтня майже 100 тисяч білорусів вийшли на акцію протесту. В цей день закінчувався термін дії ультиматуму, який лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.
- Протестувальники пройшлися вулицями міста.
- Щоб перешкодити проведенню маршу, на вулиці вивели правоохоронців та військових. Після цього розпочалися сутички та затримання.
- У деяких випадках силовики використовували зброю – стріляли гумовими кулями по протестувальниках, застосовували світлошумові гранати. Відомо про декількох поранених осіб.