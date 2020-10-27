Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам наказував силовикам розігнати протестувальників в Мінську 25 жовтня. Крім цього, він назвав причину такого вчинку.

Таку заяву Лукашенко зробив у ефірі телеканалу "Білорусь 1". І сказав, що протестувальники хотіли "захопити центр".

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Він зізнався, що це був його наказ – розігнати протестувальників на вулиці Орловській у столиці Білорусі. Він робив це нібито з благою метою.

Це був мій наказ, щоб убезпечити людей,

– заявив Лукашенко.

"Невдала спроба захопити центр"

За його словами, коли демонстрантам не вдалося захопити центр, вони пішли в спальні райони й кинулися розкривати квартири інших людей. Тоді він і віддав наказ. Щобільше, цих людей він назвав п'яним, збожеволілим, проколотий наркотиками й пропитим натовпом.

"Почали розкривати квартири, кинулися в ці квартири, довелося з них витягувати цих наркоманів. Це не нормально, це не терпимо", – заявив Лукашенко.

Що відомо про акцію у Мінську 25 жовтня

25 жовтня майже 100 тисяч білорусів вийшли на акцію протесту. В цей день закінчувався термін дії ультиматуму, який лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Протестувальники пройшлися вулицями міста.

Щоб перешкодити проведенню маршу, на вулиці вивели правоохоронців та військових. Після цього розпочалися сутички та затримання.

У деяких випадках силовики використовували зброю – стріляли гумовими кулями по протестувальниках, застосовували світлошумові гранати. Відомо про декількох поранених осіб.

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