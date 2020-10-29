Олександр Лукашенко встиг не лише закрити кордони Білорусі із західними сусідками та заявити про озброєння народних дружин, він ще й зробив кілька кадрових перестановок серед силовиків. Зокрема, змінив міністра внутрішніх справ.

Так, новим міністром внутрішніх справ Білорусі він призначив колишнього начальника поліції Мінська Івана Кубракова. Тим часом колишнього очільника силового відомства Юрія Караєва він призначив своїм помічником у Гродненській області. Про це інформує БЕЛТА.

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Новопризначений Кубраков раніше очолював головне управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому.

У нас досить складна ситуація у Мінську, ти (Лукашенко звертався до Кубракова – 24 канал) в темі… У тебе вже є цей досвід… Складеться хороший такий кулак, сплав досвіду, відданості, патріотизму, таланту. Я сподіваюсь, що у вас ця робота вийде,

– наголосив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко призначив нових помічників у трьох областях: Валерій Вакульчик став його помічником, інспектором по Брестській області. Юрій Караєв – по Гродненській області, а Олександр Барсуков – у Мінську.

"Публічно хочу довести до відома всіх присутніх: я прийняв кадрове рішення, і ви втрьох прямуєте не те що на особливо небезпечні ділянки, але дуже відповідальні для нашої країни. У зв'язку з тими подіями, перш за все, які відбулися, – вони ще не закінчені, ми ще не знаємо, у що це може вилитися", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Він також пояснив, чому обрав собі таких помічників. Лукашенко сказав, що ці люди – військові, обізнані та їх не треба "вводити в курс справи і вчити".

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Гродненська область Білорусі межує з Литвою та Польщею. Водночас Брестська – з Польщею та Україною. Лукашенко вже раніше звинувачував західних сусідок Білорусі у напруженій ситуації в країні. Мовляв, білорусів до протестів підбурюють саме Вільнюс, Варшава та навіть Київ.

Ба більше – Лукашенко навіть закрив кордони Білорусі з цими країнами. Щоправда, уточнив: через погану епідеміологічну ситуацію з COVID-19.

Усі ці кадрові перестановки Лукашенко проводить на тлі протестів та страйків у країні. До речі, нещодавно він назвав дії людей, що виступають за його відставку, терористичною загрозою для країни.

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