Євросоюз таки ввів санкції проти Олександра Лукашенка, хоча спочатку з цим зволікали. Чи зможуть вони вплинути на білоруського диктатора – читайте далі.

Раніше Лукашенко заявив, що "не париться через це". І це дійсно так, адже він перебуває під міжнародними санкціями вже 20 років. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Валерій Калиновський, білоруський кореспондент "Радіо Свобода".

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На думку журналіста, зараз диктатору вже на це зовсім байдуже, адже крім російського президента Володимира Путіна його ніхто не визнає та визнавати не буде.

Лукашенко, мабуть, з цим вже змирився та готовий й надалі жити під санкціями. Як і Путін тепер, фактично. Хоча проти нього особисто санкцій немає, але його не сприймають у світі,

– наголосив Калиновський.

Він також прокоментував зустріч Тихановської з австрійським канцлером, яка відбулася 6 листопада. "Білорусі дуже потрібна міжнародна підтримка – як з боку країн ЄС, так і з боку України. Україна надала прихисток багатьом білорусам, які потерпали від репресій", – зауважив він.

За словами Калиновського, візит Тихановської до Австрії був важливими. Адже там опозиціонерка також провела зустріч з представниками ОБСЄ.