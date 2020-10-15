Не можемо подумати, як жити далі: Лукашенко знову поскаржився на вплив Заходу
Самопроголошений чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що кризу в країні спричинив вплив Заходу. Він також заявив, що прогнозував все це до виборів.
Лукашенко вважає, що Білорусь переживає непростий період. Про це повідомляє БЕЛТА.
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В Мінську ми ніяк не можемо голову взяти в руки й подумати, як жити далі,
− сказав Лукашенко.
Кого Лукашенко звинувачує
- На думку Лукашенка, у всьому винен Захід.
- Він каже, що західні партнери надто активізувались і "переборщили" щодо Білорусі.
- Лукашенко вважає, що без зовнішнього тиску у Білорусі ніколи б не було протестів.
Внутрішня ситуація складна, а її головна причина – зовнішня. Хоча ми вже переживали різне. Але тоді зовнішній вплив був мінімальним, а тепер вони закусили вудила пристойно,
− сказав він.
Що Лукашенко прогнозує
Самопроголошений чинний президент сказав, що білоруси розумні, а тому розберуться з ситуацією. Також він вважає, що Білорусь – тиха й спокійна країна.
Крім того, Лукашенко також заявив, що прогнозував протести до виборів і його прогноз справдився. На його думку, спрогнозувати це було нескладно.
Останні новини про ситуацію Білорусі:
- У Євросоюзі готують економічні санкції проти Білорусі. Під них потрапить і особисто Лукашенко.
- Україна також приєднається до санкцій проти Білорусі.
- 11 жовтня в Мінську силовики знову розганяли мирний протест. Проти людей використовували водомети й шумові гранати. Також протестувальників жорстоко били кийками.