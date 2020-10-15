Самопроголошений чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що кризу в країні спричинив вплив Заходу. Він також заявив, що прогнозував все це до виборів.

Лукашенко вважає, що Білорусь переживає непростий період. Про це повідомляє БЕЛТА.

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В Мінську ми ніяк не можемо голову взяти в руки й подумати, як жити далі,

− сказав Лукашенко.

Кого Лукашенко звинувачує

На думку Лукашенка, у всьому винен Захід.

Він каже, що західні партнери надто активізувались і "переборщили" щодо Білорусі .

. Лукашенко вважає, що без зовнішнього тиску у Білорусі ніколи б не було протестів.

Внутрішня ситуація складна, а її головна причина – зовнішня. Хоча ми вже переживали різне. Але тоді зовнішній вплив був мінімальним, а тепер вони закусили вудила пристойно,

− сказав він.

Що Лукашенко прогнозує

Самопроголошений чинний президент сказав, що білоруси розумні, а тому розберуться з ситуацією. Також він вважає, що Білорусь – тиха й спокійна країна.

Крім того, Лукашенко також заявив, що прогнозував протести до виборів і його прогноз справдився. На його думку, спрогнозувати це було нескладно.

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