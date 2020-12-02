Лукашенко звинуватив НАТО у намірі захопити частину Білорусі
Олександр Лукашенко звинуватив НАТО в бажанні захопити західні землі Білорусі. Для цього Альянс начебто створює військове угруповання.
Самопроголошений президент Білорусі вважає, що причиною загострення ситуації у країні стало зовнішнє втручання. Про це Олександр Лукашенко заявив під час сесії Ради колективної безпеки, повідомляє БелТА.
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Справа, цитую, "в історичній приналежності білоруських земель Польщі". Це заявляється вже у відкритому режимі. Хіба я як президент і білоруси можуть з цим погодитися,
– заявив Лукашенко.
Самопроголошений президент Білорусі також додав, що в НАТО створюють військове угруповання для захоплення західних білоруських земель. Політик переконаний, що Захід давно має "план створення санітарного кордону між Європейським союзом і Росією".
"Це цілі, які після розпаду союзу, в середині 90-х не вдалося реалізувати. Хто-хто, а ми з президентом Росії це дуже добре розуміємо", – пояснив Лукашенко. Він вважає, що події в Білорусі є "трампліном для тиску на Росію".
Кого та у чому звинувачував Лукашенко раніше
- Самопроголошений президент звинуватив Україну, Польщу та Литву в організації протестів у Білорусі. Мовляв, з території України через кордон "пробралися кілька анархістів, які влаштували погроми та підпали".
- Україна "винна" й у тому, що нібито хотіла "швидше душити Білорусь".
- Також політик заявляв, що у Києві діє центр американських спецслужб.
- Крім того, він шукав ворогів серед жителів Мінська. У столиці визначили території, які начебто схильні до впливу "деструктивно налаштованих громадян".
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