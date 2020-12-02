Олександр Лукашенко звинуватив НАТО в бажанні захопити західні землі Білорусі. Для цього Альянс начебто створює військове угруповання.

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що причиною загострення ситуації у країні стало зовнішнє втручання. Про це Олександр Лукашенко заявив під час сесії Ради колективної безпеки, повідомляє БелТА.

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Справа, цитую, "в історичній приналежності білоруських земель Польщі". Це заявляється вже у відкритому режимі. Хіба я як президент і білоруси можуть з цим погодитися,

– заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі також додав, що в НАТО створюють військове угруповання для захоплення західних білоруських земель. Політик переконаний, що Захід давно має "план створення санітарного кордону між Європейським союзом і Росією".

"Це цілі, які після розпаду союзу, в середині 90-х не вдалося реалізувати. Хто-хто, а ми з президентом Росії це дуже добре розуміємо", – пояснив Лукашенко. Він вважає, що події в Білорусі є "трампліном для тиску на Росію".

Кого та у чому звинувачував Лукашенко раніше