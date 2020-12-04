Лукашенку бракує легітимності бути лідером Білорусі, – МЗС Канади
У Канаді переконані, що Олександру Лукашенку не вистачає легітимності, аби вважатись президентом Білорусі. У канадському МЗС наполягають на діалозі між опозицією та владою аби знайти вихід зі складної політичної ситуації.
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Питання Білорусі обговорили на раді Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Позицію Канади висловив міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань, пише "Укрінформ".
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Канада твердо переконана, що Олександру Лукашенку бракує легітимності бути лідером Білорусі. Ми продовжуємо відстоювати впровадження рекомендацій звіту Московського механізму,
– зазначив Шампань.
Мовиться про звільнення усіх неправомірно затриманих та предметний діалог між представниками влади та опозиції.
У Канаді наголосили, що не будуть мовчати, поки у Білорусі триває насилля проти мирних жителів.
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Канада не визнала результатів виборів президента Білорусі. Оттава заперечує правомірність перебування Лукашенка на посаді глави держави та ввела санкції проти 13 білоруських високопосадовців.
Тим часом у Євросоюзі в черговий раз планують розширити каральні обмеження проти представників режиму Лкукашенка. Це станеться, якщо самопроголошений глава держави і надалі ігноруватиме вимоги народу Білорусі та міжнародної спільноти.
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