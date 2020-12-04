У Канаді переконані, що Олександру Лукашенку не вистачає легітимності, аби вважатись президентом Білорусі. У канадському МЗС наполягають на діалозі між опозицією та владою аби знайти вихід зі складної політичної ситуації.

Канада наполягає на звільненні незаконно затриманих

Питання Білорусі обговорили на раді Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Позицію Канади висловив міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань, пише "Укрінформ".

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Канада твердо переконана, що Олександру Лукашенку бракує легітимності бути лідером Білорусі. Ми продовжуємо відстоювати впровадження рекомендацій звіту Московського механізму,

– зазначив Шампань.

Мовиться про звільнення усіх неправомірно затриманих та предметний діалог між представниками влади та опозиції.

У Канаді наголосили, що не будуть мовчати, поки у Білорусі триває насилля проти мирних жителів.

Яка позиція Канади щодо подій у Білорусі

Канада не визнала результатів виборів президента Білорусі. Оттава заперечує правомірність перебування Лукашенка на посаді глави держави та ввела санкції проти 13 білоруських високопосадовців.

Тим часом у Євросоюзі в черговий раз планують розширити каральні обмеження проти представників режиму Лкукашенка. Це станеться, якщо самопроголошений глава держави і надалі ігноруватиме вимоги народу Білорусі та міжнародної спільноти.

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