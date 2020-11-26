Напередодні праймеріз Джо Байдена колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко дав велике інтерв'ю. В ньому він натякнув, що Байден тиснув на українську владу, зокрема, вимагав зняти з посади ексгенерального прокурора Віктора Шокіна.

Оскільки Шокін нібито відкрив справу щодо сина Байдена Хантера. Про це в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" розповів депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

Зверніть увагу Як Байден може допомогти Зеленському в боротьбі з олігархами й КСУ: поради Washington Post

Однак нардеп відзначив, що всім відома позиція Байдена і його нетерпимість щодо корупції. Відтак вимога відставки Шокіна могла бути пов'язана з його "імпотентністю в розкритті гучних справ".

За словами Чернєва, Луценко в інтерв'ю заявив, нібито колишня пані посол США в Україні Марі Йованович давала йому списки людей в Україні, яких не можна було чіпати. І робилося це в інтересах Хантера Байдена.

Фактично Луценко на якомусь етапі намагався підіграти Трампу. Можливо, щоб його задобрити. Аби президент США не звертав увагу на прийдешні президентські вибори-2020. І щоб можна було ними якось маніпулювати,

– пояснив депутат.

Член президентської фракцїі вважає, що таку політику взаємодії зі стратегічним партнером не можна назвати правильною.

Чернєв: У розмові Зеленського з Трампом позначилась відсутність досвіду

На думку Єгор Чернєва, під час телефонної розмови президентів України та США Володимир Зеленський не цілком коректно висловився, що нібито має 100% свого генерального прокурора. Втім додав, що всі розуміють – для країни в цьому не було нічого поганого.

Мені здається, що в тій розмові позначилась відсутність досвіду. Тоді Володимир Зеленський був тільки щойно обраним президентом,

– розповів "слуга народу".

Він підсумував, що на сьогодні співпраця України й США поступово покращується. Попри те, що ситуація з імпічментом Трампа дещо додала напруги у відносини між країнами.

Джерело: https://censor.net/ua/r3233436