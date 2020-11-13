Луцька міськрада позиватиметься до суду через введення карантину вихідного дня. З вимогою скасувати обмеження Чернігівська міськрада вже звернулась до уряду та парламенту.

У Луцьку просять поліцію лояльно поставитись до підприємців

Луцька міська рада закликала правоохоронців не притягати до відповідальності підприємців за невиконання обмежень карантину на вихідних. Про це міськрада повідомила у фейсбуці.

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Луцька міська рада готує для подання позовну заяву до Окружного адмінсуду Києва про скасування постанови про карантин вихідного дня як такої, що суперечить чинному законодавству та Конституції України й істотно порушує права підприємців і підприємств,

– мовиться у повідомленні міськради.

Карантин вихідного дня зашкодить бізнесу

У Луцьку вважають, що це рішення уряду завдасть чималих збитків бізнесу, а також сумніваються у ефективності карантину вихідного дня.

"На сьогодні заклади працюють у режимі серйозних обмежень, органи контролю постійно проводять перевірки дотримання протиепідемічних вимог", – кажуть у міськраді.

Чернігів вже звернувся до Верховної Ради та уряду

Солідарні з лучанами і у Чернігові. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради уже направив звернення до Кабінету міністрів та Верховної Ради з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

Чернігівська влада наголошує, що перед ухваленням рішення не консультувались з міськими головами та представниками бізнесу.

Міський бюджет Чернігова внаслідок запровадження "карантину вихідного дня" у листопаді понесе суттєві втрати на додаток до втрачених 200 мільйонів гривень, обумовлених запровадженням карантинних обмежень у 2020 році,

– пояснили у міськраді Чернігова.

У Чернігові пропонують передати повноваження щодо встановлення карантину органах місцевого самоврядування.

Які ще міста відмовились вводити карантин вихідного дня можна прочитати тут.