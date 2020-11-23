"Луцького терориста" Кривоша запроторили до психлікарні Львова
Луцький міськрайонний суд вирішив помістити Максима Кривоша (Плохого) у Львівську обласну психіатричну лікарню. Так званий луцький терорист 21 липня захопив автобус з пасажирами у центрі міста.
Упродовж двох місяців Кривошу проведуть комплексну психолого-психіатричну експертизу. Про це повідомляє "РБК-Україна".
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Розлади психіки у Кривоша
Суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури щодо проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного Кривоша. Зазначається, що раніше амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша. Однак, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження і динамічне спостереження за пацієнтом.
Беручи це до уваги, на початку листопада суд прийняв рішення помістити "терориста" до Львівської обласної психіатричної лікарні в умовах, що виключать його небезпеку для оточуючих.
Адвокат Кривоша подав апеляцію
Захист Максима Кривоша не погодився з таким рішенням та подав апеляцію. Однак апеляційний суд 16 листопада відхилив її.
Як відбувалося захоплення заручників у Луцьку?21 липня Кривош сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку та автомат. Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". Президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
Після того, як президент виконав умову терориста, Кривош відпустив перших трьох заручників. Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, всі люди були звільнені, ніхто не постраждав. 23 липня суд взяв під варту терориста на два місяці.
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