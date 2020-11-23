Луцький міськрайонний суд вирішив помістити Максима Кривоша (Плохого) у Львівську обласну психіатричну лікарню. Так званий луцький терорист 21 липня захопив автобус з пасажирами у центрі міста.

Упродовж двох місяців Кривошу проведуть комплексну психолого-психіатричну експертизу. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Розлади психіки у Кривоша

Суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури щодо проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного Кривоша. Зазначається, що раніше амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша. Однак, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження і динамічне спостереження за пацієнтом.

Беручи це до уваги, на початку листопада суд прийняв рішення помістити "терориста" до Львівської обласної психіатричної лікарні в умовах, що виключать його небезпеку для оточуючих.

Адвокат Кривоша подав апеляцію

Захист Максима Кривоша не погодився з таким рішенням та подав апеляцію. Однак апеляційний суд 16 листопада відхилив її.