Конфлікт, який закінчився затриманням та купою постанов, відбувся 25 листопада в одному із супермаркетів на вулиці Конякіна в Луцьку. Чоловік зайшов до магазину без маски, але йому відмовили в обслуговуванні.

Ображений на дії охоронців супермаркету 35-річний клієнт викликав правоохоронців, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області. Коли ж копи прибули на місце, вони одразу почали вимагати від заявника вдягнути маску.

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Але замість виконання вимог поліції порушник почав скандал.

Що відомо про конфлікт копів із клієнтом супермаркету в Луцьку

Замість припинення порушення карантинних норм чоловік почав чинити опір патрульним – смикав їх одяг, зірвав рацію та боді-камеру. Крім того, одному з правоохоронців дісталося по голові. Йому довелося звертатися по допомогу до медиків.

За скоєні правопорушення на агресивного клієнта супермаркету склали протокол за перебування в громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Також патрульні з'ясували, що до магазину чоловік приїхав на елітному Mercedes-Benz S 350, який припаркував на місцях для водіїв з інвалідністю. За це його "нагородили" ще одним протоколом.

А от за побиття правоохоронців йому загрожує від 1700 до 3400 гривень штрафу, від 3 до 6 місяців арешту або до 4 років обмеження волі. Також його можуть ув'язнити на термін до 2 років.

Наразі у всіх містах України діють загальні карантинні обмеження, які раніше впроваджували у так званій "оранжевій зоні".



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу