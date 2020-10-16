Про страшну знахідку на зупинці біля Луцької міської клінічної лікарні медикам та поліції повідомила жінка, яка представилася випадковою перехожею. Коли лікарі прибули на місце, допомогти дитині було вже нічим.

Про жахливий злочин, якій здійснила мати дитини, повідомили у поліції Волинської області. Як дізналися слідчі, сама ж заявниця виявилася матір'ю немовля.

Дивіться також Працівниця прокуратури Києва збила на переході 11-річну школярку: фото

Судячи з усього, 26-річна жінка привезла тіло вже мертвої дитини до лікарні, але на зупинці подзвонила до "швидкої" та розповіла нібито про знахідку пакета із трупом.

Врятувати було неможливо

Коли на місце події прибули медики та патрульні, тільце немовля вже було холодним. Жінка на контакт із правоохоронцями та лікарями не йшла. Через підозрілу поведінку поліцейські вирішили її затримати.

Вже у відділку жінка зізналася, що вона і є матір'ю. За її словами, дитину вона народила вчора вже мертвою. Пологи проходили без лікарів.

Як покарають матір

Наразі слідчі ще не вирішили, за якою саме статтею відкривати кримінальне провадження. Якщо патологоанатоми дізнаються, що дитину можна було врятувати після родів або вона була живою, жінці загрожує до 5 років обмеження чи позбавлення волі.