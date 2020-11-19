Директора однієї з приватних фірм Луцька підозрюють у привласненні великої суми грошей. Як стверджують правоохоронці, махінації чоловіка призвели до збитків у 723 тисячі гривень.

Про наміри притягнути зловмисника до відповідальності за скоєне правопорушення повідомили у прокуратурі Волинської області. Сам злочин нібито був скоєний у 2019 році.

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За даними слідства, підприємець отримав зайві гроші за будівництво мініфутбольного поля та спортивних майданчиків у селі Княгининок.

Як діяв зловмисник

Прокурори стверджують, що директор приватного підприємства з Луцька, із яким сільська рада уклала договір у грудні 2018, тричі підробляв акти виконаних робіт.

Кожного разу посадовці підписували документи, які приносив підозрюваний.

Махінація полягала в тому, що чоловік вносив заздалегідь неправдиві дані про обсяги та вартість будматеріалів. Через це бюджет сільської ради перерахував на 723 тисячі гривень більше, аніж було потрібно.

Повторне заволодіння майном

Підприємцю інкримінують скоєння злочинів, описаних у двох статтях Кримінального кодексу, – службового підроблення, а також вчинене повторно заволодіння майном в особливо великих розмірах. Якщо суд визнає фігуранта винним, йому загрожує до 3 років тюрми.

Незабаром затриманому обиратимуть запобіжний захід. Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою. Також обвинувачі хочуть, щоб суд наклав арешт на майно підозрюваного.