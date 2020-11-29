Варварський дрифт: у Луцьку потрощили лампадки, якими вшановували пам'ять жертв Голодомору
У Старому місті, що на Волині, молодики потрощили лампадки, які запалили у пам'ять про жертв Голодомору. Як відомо, водії просто влаштували дрифт поседед Замкової площі. На місце викликали поліцію.
Людей обурила поведінка молодиків. Про інцидент написав на своїй сторінці у фейсбуці один з місцевих мешканців Артур Ґаутама.
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"Вирішили, що серце Луцька чудове місце, аби показати своїм кралям, як вони круто дрифтують", – написав користувач.
Він наголосив, що площа створена насамперед для пішоходів, однак точно не для дрифту. Ну але цих молодиків це не дуже цікавило.
Вони настільки були в захваті від такої можливості там поганяти, що коли один з їхніх колег переїхав лампадки, запалені в згадку про жертв Голодомору, то решта компанії просто посміялися з цього,
– зазначив Ґаутама.
Він додав, що їздили по лампадках не один раз, а кілька. На місце викликали поліцію.
Водії проїхались по лампадках на площі у Луцьку / Фото Артур Ґаутама
Що зробили правоохоронці
Як зазначив пан Артур, приїзд поліції не надто змінив ситуацію. Вони змогли лише розігнати водіїв та очевидців. "Всі роз'їхалися після дискусії, в якій ніхто себе винним не вважав", – зауважив чоловік.
За його словами, головними поясненнями водіїв-порушників було те, що їм нібито більше немає де кататись і їх "випадково занесло" на лампадки. Один з них запевнив, що взагалі не знав, що це День пам'яті жертв Голодомору.
Ґаутама додав, що одне авто проїхалось по лампадках просто на очах у поліції.
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