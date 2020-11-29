У Старому місті, що на Волині, молодики потрощили лампадки, які запалили у пам'ять про жертв Голодомору. Як відомо, водії просто влаштували дрифт поседед Замкової площі. На місце викликали поліцію.

Людей обурила поведінка молодиків. Про інцидент написав на своїй сторінці у фейсбуці один з місцевих мешканців Артур Ґаутама.

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"Вирішили, що серце Луцька чудове місце, аби показати своїм кралям, як вони круто дрифтують", – написав користувач.

Він наголосив, що площа створена насамперед для пішоходів, однак точно не для дрифту. Ну але цих молодиків це не дуже цікавило.

Вони настільки були в захваті від такої можливості там поганяти, що коли один з їхніх колег переїхав лампадки, запалені в згадку про жертв Голодомору, то решта компанії просто посміялися з цього,

– зазначив Ґаутама.

Він додав, що їздили по лампадках не один раз, а кілька. На місце викликали поліцію.



Водії проїхались по лампадках на площі у Луцьку / Фото Артур Ґаутама

Що зробили правоохоронці

Як зазначив пан Артур, приїзд поліції не надто змінив ситуацію. Вони змогли лише розігнати водіїв та очевидців. "Всі роз'їхалися після дискусії, в якій ніхто себе винним не вважав", – зауважив чоловік.

За його словами, головними поясненнями водіїв-порушників було те, що їм нібито більше немає де кататись і їх "випадково занесло" на лампадки. Один з них запевнив, що взагалі не знав, що це День пам'яті жертв Голодомору.

Ґаутама додав, що одне авто проїхалось по лампадках просто на очах у поліції.

До слова. У різних містах України 28 листопада вшанували пам'ять жертв Голодомору. Детальніше про те, як все відбувалось – читайте у матеріалі 24 каналу.