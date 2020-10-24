У Луцьку археологи розкопали невідомі досі підземелля. Про них немає згадок у жодних історичних документах.

Підземні приміщення виявили під вежею Чарторийських у старій частині міста випадково, під час реконструкції. Детальніше – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Щойно археологи розкопали одну кімнату, одразу почали роботи отвір та перевіряти, чи немає поруч інших приміщень. Загалом знайшли 7 кімнат, вони тягнуться вздовж оборонного муру.



У Луцьку археологи розкопали невідомі досі підземелля / Фото "Волинь пост"



Знайдені окремі приміщення мають загальну площу 100 квадратних метрів. Археологи також відкрили вхід до кімнати, яку називають потаємною. Є кілька версій про неї: кімната тортур, склад або кімната для опалення.

Це ще не все, що знайшли археологи

Під час розкопок знайшли й чимало артефактів – глечики, барокові кахлі з візерунками. Однак археологи переконані, що під землею ще є 150 квадратних метрів підземель. Тож роботи не зупинили.

На усе понад 1 мільйон євро виділив Євросоюз, також гроші дали із міського бюджету.

Знахідка точно підтверджує таку думку, що Луцьк – це місто підземель. Мало хто, навіть із західноукраїнських старих міст, можуть похвалитися такою кількістю підземних споруд,

– зазначив керівник проєкту "Нове життя старого міста" Олег Парфенюк.

Після завершення розкопок у міськраді хочуть зробити підземелля доступними для відвідувачів.