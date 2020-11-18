До кінця осені в Україні буде діяти карантин вихідного дня, який запровадив уряд. Але низка міст відмовилися виконувати таке рішення. Пояснюємо дії місцевої влади та розглядаємо інструменти впливу, які може застосувати уряд.

Сайт 24 каналу розповідає, чи може місцева влада не виконувати розпорядження уряду та як уряд може на це вплинути.

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Що кажуть експерти

Олександр Закриничний, правозахисник, каже, що в країні зараз діє правовий режим надзвичайної ситуації, тобто санепідеміологічний і карантинний режими. Кожний з цих режимів регламентується окремим законодавством. Але із запровадженням адаптивного періоду, уряд передав частину обмежувальних повноважень на місця.

На сьогоднішній день місцева влада самостійно визначає рівень обмежень яке необхідно запроваджувати на місця а отже і відповідальність за здоров’я громадян лежить на органах місцевого самоврядування, – пояснив Закриничний.

Дмитро Моргун, керуючий партнер АО "ANTEVERIS" зазначив, якщо місцеві органи вбачають незаконність чи грубе порушення конституційних прав таких громадян, така рада має право звернутися до адміністративного суду з вимогою скасувати рішення органу центральної влади.

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Як уряд може вплинути на місцеву владу

Віктор Філатов, аналітик правозахисної групи "СІЧ", зазначає, що можливі судові позови з боку Кабміну на дії або бездіяльність місцевої влади. Як правило, мова про адміністративну відповідальність і суд може зобов’язати місцеву владу виконати рішення вищого органу виконавчої влади.

Протест рестораторів / Фото radiosvoboda.org

Анатолій Яровий, адвокат, керівний партнер АО "Яровий і партнери", пояснив, що цілком імовірним є використання погроз кримінальної відповідальності для вибіркового тиску на місцевих чиновників і політиків з боку центральної влади з метою досягнення політичних чи комерційних домовленостей, регулювання питань особистої лояльності тощо.

Механізмів для цього багато: від повідомлення в поліцію до порушення кримінальних справ прокуратурою, превентивне притягнення до адміністративної відповідальності окремих чиновників. При чому, якщо виникне бажання для такого тиску – не обов’язково обмежуватися "карантинними" статтями. У Кабміну є чудові важелі впливу на регіони і через бюджет, – зазначив Яровий.

Він додає, що політичний баланс сил в Україні на сьогодні такий, що які б способи тиску центру не використовувалися, будь-який опір центральній владі з боку місцевих еліт тільки підніматиме рейтинги останніх.

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