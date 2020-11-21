Новообрані депутати від "Європейської Солідарності" приголомшили своєю зухвалістю. Річ у тім, що 20 листопада 3 чоловіків намагалися заїхати по сходах у під'їзд багатоповерхівки. Реакція партії не забарилася і нардепи попрощалися з мандатами.

"Європейська Солідарність" виключила з партії 2 депутатів міської та сільської ради на Львівщині. Про це мовиться на сайті "ЄС".

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Реакція партії

Відповідне рішення ухвалили 21 листопада під час засідання Львівської обласної територіальної організації "Європейської Солідарності". З мандатом попрощалися:

Андрій Жидачек, якого обрали депутатом Пустомитівської міської ради;

Микола Пущак, що був депутатом Солонківської сільської ради

У партії наголосили, що виключили нардепів "за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям "Європейської Солідарності".

Деталі скандалу

20 листопада Андрій Жидачек та Микола Пущак намагалися на позашляховику Mercedes заїхати по сходах у під'їзд багатоповерхівки на околиці Пустомитів Львівської області, де Жидачек винаймає квартиру.

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Що про це кажуть нардепи

Пущак заперечив свою причетність до подій. А Жидачек заявив, що за кермом був водій Пущака, який сам захотів виїхати на сходи, хоча депутати нібито просили й забороняли водію це робити. Політики заявили на водія в поліцію, а Жидачек передав кошти на відновлення пошкодженого майна будинку.

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