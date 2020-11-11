Львівська міська рада оскаржуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Однак спершу необхідно дочекатися повного тексту постанови уряду.

За вихідні заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. Про це у фейсбуці написав мер Львова Андрій Садовий.

Зауважте Ідіотизм вихідного дня: співвласник "Планети Кіно" розкритикував нові карантинні обмеження

Локдаун на вихідні – абсурд. Таке враження, що в нас важливі рішення спочатку ухвалюються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили. За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги – це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати?

– наголосив Садовий.

Що відомо про карантин вихідного дня в Україні

Карантин вихідного дня в Україні набуде чинності у ніч з 14 на 15 листопада.

Обмеження діятимуть щотижня від 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У цей час забороняється діяльність торгово-розважальних закладів та закладів культури. Окрім того, заклади громадського харчування мають право готувати їжу лише на винос або для доставки. Закриють також спортзали та фітнес-центри.

Українські підприємці у розпачі від карантину вихідного дня. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Шмигаль про необхідність введення карантину вихідного дня: відео