У Львові підприємці та ресторатори різко негативно зустріли впровадження карантину вихідного дня. Вже 11 листопада вони планують долучитися до всеукраїнської акції протесту.

Підприємці вийдуть з протестом під стіни облдержадміністрації Львова. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

Читайте також Це думка, кинута в маси: Садовий прокоментував введення карантину вихідного дня

Водночас якщо уряд запровадить заборону працювати у вихідні дні – підприємцям доведеться звільнити чимало працівників. Представники відповідного бізнесу ще не встигли оговтатися після весняного локдауну.

Ресторанний бізнес – це специфічне підприємництво, яке залежить власне від того, що відбувається на вихідних. Адже на ці дні припадає 30% – 80% всієї виторгу ресторанів. Для бізнесу це означає, що йому, ймовірніше, настане кінець,

– наголосив ресторатор Володимир Гнатюк.

Загалом львів'яни переконані, що карантин вихідного дня може зашкодити малому бізнесу.

Госпіталь на "Арені Львів"

У лікарнях Львівщини кількість ліжкомісць для хворих на COVID-19 заповнена майже на 65%. Водночас на "Арені Львів" можуть розгорнути мобільний госпіталь у тому випадку, якщо у лікарнях зовсім не буде місць.

Водночас керівництво області готується залучати студентів-медиків та інтернів до лікування хворих на коронавірус. Однак це буде лише у випадку, якщо ситуація на Львівщині різко погіршиться і лікувати людей буде нікому. В найбільшій лікарні швидкої допомоги Львова облаштовують ще 350 ліжкомісць, приблизно через 2 тижні – кількість відповідних ліжок становитиме 650.

Ситуація з COVID-19 у Львові: дивіться відео 24 каналу