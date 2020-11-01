Біля міської Ратуші у Львові можна було зустріти десятки молодиків у військовій формі зі зброєю в руках. Так відзначали 102-гу річницю Листопадового чину у відтвореному бою за українську державність.

Одягом військових був мікс форми, який тоді був у Російській, Австро-Угорській та Німецькій імперіях. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.

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Військові з Київщини та Наддніпрянщини

На підмогу львів'янам приїхали строї військових з Київщини та Наддніпрянської України. Один із реконструкторів розповів про свою гвинтівку Мосіна.

"Це основна піхотна зброя Російської імператорської армії, яку отримали у спадщину всі сили, які брали участь у визвольних змаганнях. Також таку зброю використовували у війні з більшовиками та протистоянні з білогвардійцями", – розповів реконструктор Станіслав.



Основна піхотна зброя Російської імператорської армії / Скриншот з відео

Козаки із Донбасу

Допомагали львів'янам і козаки з Донбасу. За словами одного із реконструкторів, у козаків не було однострою, вони самі купляли зброю, з якою потім воювали. Він зазначив, що козаки використовували для боротьби все, що могли.

"Сьогодні товариство "Пам'ять" відтворює події 102-річної давнини, коли 1 листопада 1918 року, після розвалу Австро-Угорщини, українці у Львові проголосили Західну Українську Народну Республіку", – розповів голова ГО Товариство пошуку жертв війни "Пам'ять" Любомир Горбач.

Польські шовіністи зі зброєю

Опоненти українців – поляки, також готували зброю. Вже 2 листопада польські шовіністи намагались перешкодити українцям будувати свою державу. Далі почалися запеклі бої, боротись за державу доводилося в запеклому бою з поляками.

З обох сторін барикад не шкодували ані набоїв, ані зброї. Протистояння, як і 102 роки тому закінчилося перемогою українців та підняттям нашого стягу.



Протистояння закінчилося перемогою українців / Скриншот з відео