Кабінет Міністрів 15 жовтня оновив карантинні зони в Україні. Через несприятливу епідеміологічну ситуацію до червоної зони потрапили аж 8 регіонів. Щоправда, не всюди обмеження будуть такими жорсткими.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, більшість регіонів червоної зони не зупинятиме громадський транспорт. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Важливо Які міста потрапили у червону зону: список

Крім того, Ляшко додав, що у деяких адміністративних територіях дитячі садочки продовжать роботу.

Зауважимо, що у містах, які потрапляють до червоної карантинної зони зазвичай діють дуже жорсткі обмеження:

Заклади освіти тимчасово припиняють роботу. Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не бере пасажирів у регіоні.

Натомість заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення продовжують працювати без змін.

Які ще міста та райони потрапили до червоної зони

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

місто Коростень, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

місто Івано-Франківськ;

місто Васильків та Бориспільський район Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Біляївка та Татарбунарський район Одеської області;

місто Полтава;

міста Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

місто Суми та Сумський район Сумської області;

та Сумський район Сумської області; міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький та Монастириський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

та Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області; міста Хмельницький , Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області;

, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони Хмельницької області; міста Канів та Сміла, Смілянський район Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області;

та Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони Чернівецької області; міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

Більше про те, як МОЗ поділило Україну на зони – читайте за посиланням.