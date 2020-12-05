Якщо Кабмін таки введе локдаун у січні, в Україні можуть дозволити роботу гірськолижних курортів та готелів. Окрім того, на карантин також не планують закривати церкви. Однак, остаточне рішення, ймовірно, схвалять 9 грудня під час засідання уряду.

Гірськолижні курорти можуть працювати, щоб людям було куди виїхати на час локдауну з великих міст. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє "Українська правда".

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Що працюватиме, якщо локдаун введуть у січні

Готелі зможуть забезпечувати людей сніданками.

Церкви не закриватимуть, однак там мають дотримуватися обмежень: 1 людина на 5 квадратних метрів.

Громадський транспорт продовжить роботу.

Найімовірніше на карантин підуть школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади.

При цьому уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка.

Ляшко наголосив, що це орієнтовні обмеження, а остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня. За прогнозами, тритижневий карантин може суттєво знизити щоденний приріст хворих.

Зверніть увагу! Повний перелік карантинних заходів на найближчий час Кабмін оприлюднить у середу, 9 грудня. Детальніше про перспективу локдауну в Україні читайте тут.