Відкриті курорти та церкви: в МОЗ розповіли, що працюватиме під час локдауну в січні
Якщо Кабмін таки введе локдаун у січні, в Україні можуть дозволити роботу гірськолижних курортів та готелів. Окрім того, на карантин також не планують закривати церкви. Однак, остаточне рішення, ймовірно, схвалять 9 грудня під час засідання уряду.
Гірськолижні курорти можуть працювати, щоб людям було куди виїхати на час локдауну з великих міст. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє "Українська правда".
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Що працюватиме, якщо локдаун введуть у січні
- Готелі зможуть забезпечувати людей сніданками.
- Церкви не закриватимуть, однак там мають дотримуватися обмежень: 1 людина на 5 квадратних метрів.
- Громадський транспорт продовжить роботу.
- Найімовірніше на карантин підуть школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади.
- При цьому уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка.
Ляшко наголосив, що це орієнтовні обмеження, а остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня. За прогнозами, тритижневий карантин може суттєво знизити щоденний приріст хворих.
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